le insidie durante la malattia bruzzone contro i rapporti sbagliati

Arezzo, 15 ottobre 2025 – Parlerà dei rischi legati alle diverse forme di manipolazione che possono colpire una donna nel delicato periodo di vulnerabilità che accompagna la malattia. La psicologa forense e criminologa investigativa Roberta Bruzzone, insieme a medici e terapeuti sarà oggi ad Arezzo per un evento che la vedrà protagonista nella lotta contro il cancro al seno. Regia di Confartigianato per “ Lei, lui e l’altro. Mente, Corpo e Relazioni nella Battaglia contro il Cancro al Seno”, che si terrà alle 17 al Teatro Petrarca aperto a tutti, seguito alle 20 un cocktail di beneficenza al Ristorante Logge Vasari con dress code rosa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

