Le inquietanti voci di dentro dei fascisti del III millennio

Cms.ilmanifesto.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

CasaPound, la principale organizzazione neofascista italiana, è stata oggetto di innumerevoli studi e inchieste giornalistiche. Il lavoro di Paolo Berizzi Il libro segreto di CasaPound (Fuoriscena, pp. 208, euro 17) . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

le inquietanti voci di dentro dei fascisti del iii millennio

© Cms.ilmanifesto.it - Le inquietanti voci di dentro dei fascisti del III millennio

Approfondisci con queste news

Cerca Video su questo argomento: Inquietanti Voci Dentro Fascisti