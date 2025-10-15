Le infrastrutture al Tempo d' Oggi le sfide su energia e digitale

A Roma agli Horti Sallustiani si è svolta la tavola rotonda “Infrastrutture al Tempo d'oggi”, organizzata da Il Tempo Quotidiano e dedicata alle nuove sfide che il settore delle infrastrutture si trova ad affrontare nell'attuale scenario globale, caratterizzato da instabilità e da profondi cambiamenti economici, tecnologici e ambientali. Al centro del dibattito, le politiche di investimento infrastrutturale del Paese e l'attuazione del Pnrr, con uno sguardo alle prospettive future e alle opportunità per la crescita e la coesione territoriale. L'iniziativa ha confermato l'interesse crescente verso il tema delle infrastrutture come leva strategica per la competitività e la modernizzazione dell'Italia. 🔗 Leggi su Iltempo.it

