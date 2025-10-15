Le due leggende del cinema per la prima volta in una campagna pubblicitaria È stata scattata a New York dal celebre ritrattista Platon

P er la prima volta insieme in una campagna, le due leggende del cinema Al Pacino e Robert De Niro sono protagoniste di Warmer together di Moncler, che parla dei valori del brand, del sapere che il vero calore non è solo protezione dal freddo, ma creare relazioni autentiche tra le persone. Leggi anche › Robert De Niro ha paura della morte: «Ma non ho scelta». Intanto gioca con Tarantino e DiCaprio Scattata a New York dal celebre ritrattista Platon, la campagna si articola in una serie di ritratti in bianco e nero e di brevi filmati girati dietro le quinte, che raccolgono i pensieri dei due amici su temi come l’amicizia, il rispetto, le relazioni e la fiducia. 🔗 Leggi su Iodonna.it © Iodonna.it - Le due leggende del cinema per la prima volta in una campagna pubblicitaria. È stata scattata a New York dal celebre ritrattista Platon

