Le due donne massacrate nelle loro case a Naro i giudici | Ferocia inaudita
“Non si è limitato a uccidere le due povere donne ma lo ha fatto con una ferocia e malvagità inaudite". La corte d’assise di Agrigento, presieduta da Wilma Angela Mazzara, ha depositato le motivazioni della sentenza con cui ha condannato all’ergastolo Edgar Omar Nedelcov, 26 anni, rumeno. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
