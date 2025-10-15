Le donne invisibili di Caroline Criado Perez | quando il mondo è disegnato al maschile

Ci sono libri che non si leggono soltanto: si attraversano come una rivelazione, con un misto di stupore e rabbia. Invisibili di Caroline Criado Perez è uno di questi. Pagina dopo pagina, ti accorgi che quel mondo in cui vivi, lavori, cammini, ti curi, non è mai stato davvero pensato per te — se. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it