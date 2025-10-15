Le cronometro dai blocchi di partenza l'ultima novità che divide il ciclismo | ma il motivo è scientifico
Al Tour of Holland è stata introdotta per la prima volta in assoluto per il ciclismo su strada la cronometro dai blocchi di partenza. Che ha destato polemiche e perplessità tra i team iscritti ma ricevendo l'imposizione dell'UCI. Che ha garantito un margine di errore sul rilevamento dei tempi pari a zero. 🔗 Leggi su Fanpage.it
