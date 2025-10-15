Le condizioni di salute di Omer Elomari al Grande Fratello | Ha avuto un calo di pressione

Fanpage.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Omer Elomari ieri sera ha avuto un calo di pressione al Grande Fratello, fonti vicine al programma confermano a Fanpage.it. Il concorrente, stando a quanto era circolato su X, era stato colpito da un malore che lo aveva costretto a farsi visitare da un dottore. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

condizioni salute omer elomariLe condizioni di salute di Omer Elomari al Grande Fratello: “Ha avuto un calo di pressione” - Omer Elomari ieri sera ha avuto un calo di pressione al Grande Fratello, fonti vicine al programma confermano a Fanpage ... fanpage.it scrive

condizioni salute omer elomari“Rissa” choc al Grande Fratello tra Omer Elomari e Jonas Pepe/ I concorrenti li dividono: cos’è successo - Omer Elomari e Jonas Pepe, i due concorrenti del Grande Fratello litigano in maniera accesa e rischiano di arrivare alle mani ... Secondo ilsussidiario.net

condizioni salute omer elomariPanico al Grande Fratello per Omer Elomari: malore e soccorsi nella Casa. Come sta ora - Ore d’ansia ieri sera nella Casa del GF per lo svenimento di Omer, soccorso dal medico della produzione. Riporta libero.it

Cerca Video su questo argomento: Condizioni Salute Omer Elomari