Le chat erotiche su ChatGPT arrivano a dicembre
Sam Altman anticipa la disponibilità di conversazioni più piccanti entro fine anno, ma solo se l'utente lo richiede ed è verificato. 🔗 Leggi su Wired.it
