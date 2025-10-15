Le barriere coralline oltre il punto di non ritorno | l’allarme degli scienziati

Quotidiano.net | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La notizia è che le barriere coralline tropicali del pianeta potrebbero aver superato una soglia critica irreversibile. È quanto emerge da un nuovo studio internazionale pubblicato pochi giorni fa, firmato da 160 ricercatori di tutto il mondo, che parla di una “nuova realtà” climatica ormai inevitabile. Secondo il rapporto, i sistemi terrestri stanno raggiungendo molteplici punti di non ritorno, con effetti a catena in grado di trasformare irreversibilmente gli ecosistemi del pianeta. “Siamo quasi certi di aver oltrepassato uno dei limiti per le barriere coralline in acque calde”, ha dichiarato Tim Lenton, climatologo dell’Università di Exeter. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

