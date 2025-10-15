Le barriere coralline oltre il punto di non ritorno | l’allarme degli scienziati

La notizia è che le barriere coralline tropicali del pianeta potrebbero aver superato una soglia critica irreversibile. È quanto emerge da un nuovo studio internazionale pubblicato pochi giorni fa, firmato da 160 ricercatori di tutto il mondo, che parla di una “nuova realtà” climatica ormai inevitabile. Secondo il rapporto, i sistemi terrestri stanno raggiungendo molteplici punti di non ritorno, con effetti a catena in grado di trasformare irreversibilmente gli ecosistemi del pianeta. “Siamo quasi certi di aver oltrepassato uno dei limiti per le barriere coralline in acque calde”, ha dichiarato Tim Lenton, climatologo dell’Università di Exeter. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Le barriere coralline oltre il punto di non ritorno: l’allarme degli scienziati

Argomenti simili trattati di recente

Punti di non ritorno climatici: il mondo sull’orlo di una nuova realtà Barriere coralline in declino, Amazzonia a rischio: il secondo Global tipping points report avverte che il riscaldamento globale oltre 1,5 °C potrebbe scatenare catastrofi irreversibili - X Vai su X

Lungo le coste dell’Alabama, vecchie navi, ponti e strutture dismesse diventano rifugi per la vita marina. Le barriere coralline artificiali non sono solo strumenti tecnici: sono nuovi ecosistemi, spazi dove pesci come il red snapper, granchi, coralli e altre specie - facebook.com Vai su Facebook

Le barriere coralline oltre il punto di non ritorno: l’allarme degli scienziati - Perché secondo alcuni esperti saremmo “a un passo da trasformazioni planetarie che potrebbero avere conseguenze catastrofiche” ... Secondo quotidiano.net

Le barriere coralline di tutto il mondo hanno già raggiunto il punto di non ritorno climatico - Si è raggiunto il punto di non ritorno climatico e le barriere coralline sono destinate a morire: perché è un problema che riguarda tutti? Secondo libero.it

Abbiamo superato il primo punto di non ritorno climatico: “Le barriere coralline tropicali stanno morendo” - A causa del riscaldamento globale, le barriere coralline tropicali hanno superato la soglia termica per la loro sopravvivenza ... Come scrive fanpage.it