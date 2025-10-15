Le aziende italiane parlano di digitale strategico ma solo la metà sta imparando a usarlo

Le aziende italiane assegnano alla formazione digitale un'importanza strategica cruciale. Solo a parole, però. Il livello medio di maturità dell'e-Learning, infatti, si ferma a 51 su 100. È quanto emerge dall' eLearning Maturity Report 2025, realizzato dall'Osservatorio HR Innovation Practice del Politecnico di Milano in collaborazione con Frog Learning, società di consulenza specializzata nella trasformazione digitale della formazione. Stando all'indagine – che, attraverso un questionario, ha analizzato 118 aziende di medio-grandi dimensioni – quasi la metà delle imprese rimane ferma a corsi obbligatori, piattaforme standard e monitoraggi minimi, mentre un altro 45% opera a livello "base", con processi funzionanti ma privi di visione.

