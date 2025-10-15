Le associazioni al sindaco | Dehors in centro storico sbagliato considerarli tra i motivi di insicurezza

La violenta e animalesca rissa tra giovani andata in scena sabato sera in via Scarpa ha sollevato un vero e proprio putiferio, mettendo in luce ancora una volta comportamenti incontrollati di alcuni gruppi di ragazzini, molti dei quali di origine straniera. Ma l’inferno si è scatenato sui social soprattutto dopo le recenti dichiarazioni del sindaco Massimo Mezzetti che, proprio a fronte della violenza andata in scena sabato nelle vie del centro storico, ha annunciato una "stretta anche sulle zone della movida e sui dehors, con relative ordinanze". Se oggi, infatti, del tema si discuterà nell’ambito del Comitato per l’ordine pubblico e la sicurezza, non si sono fatte attendere le reazioni delle associazioni di categoria. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Le associazioni al sindaco: "Dehors in centro storico, sbagliato considerarli tra i motivi di insicurezza"

