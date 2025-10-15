È il 27 ottobre 2023 quando l’esercito israeliano pubblica un video 3d animato che mostra una riproduzione dei sotterranei dell’ ospedale Al-Shifa. Sotto il più grande complesso medico di Gaza, sostiene l’Idf, ci sono tunnel sotterranei, bunker, persino una sala di comando di Hamas. Sono le ore in cui Israele sta avviando le operazioni di terra nella Striscia di Gaza. “Si tratta di informazioni inattaccabili”, sottolinea Mark Regev, allora consigliere senior del Primo Ministro Benjamin Netanyahu, durante un’intervista rilasciata lo stesso giorno alla Cnn. “ Si basano sull’intelligence israeliana “. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “Le animazioni sui bunker a Gaza? Prese da librerie commerciali e videogame”: così un cantiere scozzese è finito nei video dell’Idf