Le 6 frasi insospettabili che reprimono i sentimenti dei figli ma che i genitori continuano a dire
In un post diventato virale, la terapista infantile Kelsey Mora ricorda quanto sia importante per i bambini sentirsi “visti e ascoltati”. Anche i genitori più attenti, con le migliori intenzioni, possono però invalidare i sentimenti dei figli con frasi che sminuiscono le loro emozioni. Parole comuni come “Stai bene” o “Non è un grosso problema” rischiano di insegnare ai piccoli a dubitare di sé. Riconoscere e accogliere le emozioni, spiega Mora, non è solo empatia: è educazione all’intelligenza emotiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it
