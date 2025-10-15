Lazio scatta l’allerta gialla per piogge e temporali | rischio idrogeologico sul litorale sud

La Protezione Civile del Lazio ha diramato un’allerta meteo di livello giallo per rischio idrogeologico da temporali, valida dalle prime ore di oggi, mercoledì 15 ottobre, e per le successive 12 ore. Secondo quanto comunicato dal Centro Funzionale Regionale, sono attese precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, in particolare sui settori costieri meridionali e sulle Isole Ponziane, dove non si escludono fenomeni di intensità moderata. L’avviso riguarda in particolare la Zona di Allerta F (Bacini Costieri Sud), dove la criticità idrogeologica sarà monitorata per l’intera giornata. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Lazio, scatta l’allerta gialla per piogge e temporali: rischio idrogeologico sul litorale sud

