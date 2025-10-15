Lazio femminile una giocatrice fa perdere le sue tracce La società | E’ un fatto grave

Giallo in casa Lazio femminile con protagonista la statunitense Nicole Vernis che da qualche tempo ha fatto perdere le sue tracce. A denunciare la situazione il direttore sportivo della Lazio Women, Raffaele Pinzani, parlando ai canali ufficiali del club. “La situazione di Vernis è un problema – ha affermato – Ha deciso senza permesso di assentarsi e partire, è una settimana che non è più con noi. È irreperibile e non ha risposto alla convocazione col Genoa, vedremo come risolverlo. È un fatto grave “. Questo comportamento, ha concluso Pinzani, “ha arrecato un danno tecnico notevole, era una titolare su cui lavoravamo per farle avere un ruolo importante. 🔗 Leggi su Lapresse.it

