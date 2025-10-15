L' azienda lecchese che attiva il corso per formare giovani tecnici del territorio
È partita ufficialmente la Omet Academy con il primo corso Ifts “Tecnico di installazione, montaggio e collaudo di impianti industriali”, di Its Lombardia Meccatronica Academy realizzato da Omet in collaborazione con il Cfp “Aldo Moro”. Dodici giovani diplomati provenienti da scuole del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it
