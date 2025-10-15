L' azienda lecchese che attiva il corso per formare giovani tecnici del territorio

Leccotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È partita ufficialmente la Omet Academy con il primo corso Ifts “Tecnico di installazione, montaggio e collaudo di impianti industriali”, di Its Lombardia Meccatronica Academy realizzato da Omet in collaborazione con il Cfp “Aldo Moro”. Dodici giovani diplomati provenienti da scuole del. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Immagine generica

Scopri altri approfondimenti

azienda lecchese attiva corsoL'azienda lecchese che attiva il corso per formare giovani tecnici del territorio - È partita ufficialmente la Omet Academy con il primo corso Ifts “Tecnico di installazione, montaggio e collaudo di impianti industriali”, di Its Lombardia Meccatronica Academy realizzato da Omet in co ... Riporta leccotoday.it

Cerca Video su questo argomento: Azienda Lecchese Attiva Corso