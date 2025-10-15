L' azienda brianzola dove 100 lavoratori rischiano di perdere il lavoro
Al centro della vicenda ci sono due stabilimenti: uno a Bregnano, nel Comasco, e uno a Lentate sul Seveso, in Brianza. Entrambi appartengono alla Bavelloni S.p.A., azienda storica nella produzione di macchine e utensili per la lavorazione del vetro, oggi controllata dal gruppo Biesse. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
