lavoro garantito entro un anno per chi si laurea al politecnico di milano

AGI - Il 97% dei laureati magistrali italiani del Politecnico di Milano è occupato a un anno dal titolo e quasi la metà risulta già assunta al momento della laurea. Dopo cinque anni il tasso di occupazione raggiunge il 99%, con il 90% dei laureati stabilmente a tempo indeterminato (+38% negli ultimi 4 anni). Questi i principali dati emersi dall' Indagine occupazionale 2025 condotta dal Career Service dell'Ateneo, che ha coinvolto oltre 7.000 laureati, italiani e internazionali. A un anno dalla laurea: il 94% dei laureati trova lavoro entro sei mesi, l'82% lavora nel settore privato e il 90% svolge un impiego coerente con gli studi. 🔗 Leggi su Agi.it

