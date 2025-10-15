Lavoro garantito entro un anno per chi si laurea al Politecnico di Milano

AGI - Il 97% dei  laureati magistrali italiani  del  Politecnico di Milano  è  occupato a un anno dal titolo  e quasi la metà risulta già assunta al momento della laurea. Dopo cinque anni il  tasso di occupazione  raggiunge il  99%, con il 90% dei laureati stabilmente a  tempo indeterminato  (+38% negli ultimi 4 anni). Questi i principali dati emersi dall' Indagine occupazionale 2025  condotta dal Career Service dell'Ateneo, che ha coinvolto oltre 7.000 laureati, italiani e internazionali. A un anno dalla laurea: il  94% dei laureati  trova lavoro entro sei mesi, l'82% lavora nel  settore privato  e il 90% svolge un  impiego coerente con gli studi. 🔗 Leggi su Agi.it

