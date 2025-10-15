Lavoro Elis lancia ' GenerAzione Talento' per valorizzare l’impiego degli over 50
Promuovere l’occupazione di chi ha più di 50 anni, valorizzare l’esperienza sul posto di lavoro e favorire lo scambio di conoscenze con le nuove generazioni. Con questi obiettivi il Consorzio Elis lancia ‘GenerAzione Talento’ e lo fa nel suo Campus di Roma davanti a ospiti istituzionali, imprenditori e Ceo. Sono oltre 300 i top manager radunati per la presentazione del progetto dal Consorzio Elis, sotto la presidenza di turno della Presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere. Al centro dei prossimi sei mesi di lavoro sarà centrale la fase di ascolto e si concretizzerà in uno studio demografico del gruppo di ricercatori guidato dal Prof. 🔗 Leggi su Lapresse.it
