Lavoro Elis lancia ' GenerAzione Talento' per valorizzare l’impiego degli over 50

Lapresse.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Promuovere l’occupazione di chi ha più di 50 anni, valorizzare l’esperienza sul posto di lavoro e favorire lo scambio di conoscenze con le nuove generazioni. Con questi obiettivi il Consorzio Elis lanciaGenerAzione Talento’ e lo fa nel suo Campus di Roma davanti a ospiti istituzionali, imprenditori e Ceo. Sono oltre 300 i top manager radunati per la presentazione del progetto dal Consorzio Elis, sotto la presidenza di turno della Presidente di Poste Italiane Silvia Maria Rovere. Al centro dei prossimi sei mesi di lavoro sarà centrale la fase di ascolto e si concretizzerà in uno studio demografico del gruppo di ricercatori guidato dal Prof. 🔗 Leggi su Lapresse.it

lavoro elis lancia generazione talento per valorizzare l8217impiego degli over 50

© Lapresse.it - Lavoro, Elis lancia 'GenerAzione Talento' per valorizzare l’impiego degli over 50

Leggi anche questi approfondimenti

lavoro elis lancia generazioneLavoro, Elis lancia 'GenerAzione Talento' per valorizzare l’impiego degli over 50 - (LaPresse) Promuovere l’occupazione di chi ha più di 50 anni, valorizzare l’esperienza sul posto di lavoro e favorire lo scambio di conoscenze con ... Si legge su stream24.ilsole24ore.com

lavoro elis lancia generazioneAl via “GenerAzione Talento”, progetto che valorizza i lavoratori senior - ROMA (ITALPRESS) – In occasione dell’appuntamento autunnale con il CEO Meeting, alla presenza di oltre 300 top manager di grandi aziende italiane, è stato presentato oggi ufficialmente “GenerAzione Ta ... msn.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Elis Lancia Generazione