C’è anche un’imprenditrice cesenate al vertice del Movimento donne impresa di Confartigianato Emilia-Romagna, la sezione nata nel 1994 per sostenere le imprese femminili e promuovere la cultura delle pari opportunità. Se, alla guida del movimento, è stata confermata la modenese Cinzia Ligabue, ad affiancarla, nel ruolo di vicepresidente, sarà Fulvia Fabbri, amministratrice unica di New Gomm Srl, officina specializzata in revisione e cambio di pneumatici con sedi a Cesena e Longiano. Fabbri, cosa significa dar voce alle imprenditrici del territorio? "Il nostro territorio ha una forte anima artigiana, fatta di imprese solide e capaci di innovare senza trascurare la propria storia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Lavoro e pari opportunità. Una cesenate ai vertici delle donne imprenditrici