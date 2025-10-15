Lavoro Cirielli | Serve modello Meloni Dove sono finiti i Fondi FESR in Campania?

Avellinotoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

“L’incapacità di chi ha governato la Campania è visibile a tutti: dei Fondi FESR 2021-27 approvati dalla Comunità Europea, solo il 31% è relativo alle pratiche avviate e il 16% è stato effettivamente utilizzato. Si tratta di investimenti volti a favorire l'occupazione e la crescita in Campania e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Approfondisci con queste news

Cirielli: "Sul lavoro serve modello Meloni, dove sono finiti i fondi Ue?" - Attacco del candidato di centrodestra a De Luca: "Utilizzato solo il 16% dei fondi europei" ... Lo riporta msn.com

lavoro cirielli serve modelloRegionali in Campania, Cirielli: «Libertà significa sentirsi al sicuro, orgoglioso del modello Caivano» - È un diritto dei cittadini e un dovere della politica tutelare tutti. Riporta ilmattino.it

lavoro cirielli serve modelloCirielli, parte l’assalto a Palazzo Santa Lucia: «Pronte cinque liste» - La prima uscita ufficiale è quella fissata per oggi alle 11 a palazzo Caracciolo in via Carbonara. Scrive ilmattino.it

Cerca Video su questo argomento: Lavoro Cirielli Serve Modello