Lavoro Cirielli | Serve modello Meloni Dove sono finiti i Fondi FESR in Campania?
“L’incapacità di chi ha governato la Campania è visibile a tutti: dei Fondi FESR 2021-27 approvati dalla Comunità Europea, solo il 31% è relativo alle pratiche avviate e il 16% è stato effettivamente utilizzato. Si tratta di investimenti volti a favorire l'occupazione e la crescita in Campania e. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
Lavoro. Cirielli: “Per lavoro serve modello Meloni. Dove sono finiti i Fondi FESR in Campania? https://lavocedelpatriota.it/lavoro-cirielli-per-lavoro-serve-modello-meloni-dove-sono-finiti-i-fondi-fesr-in-campania/… via @vocedelpatriota - X Vai su X
La Bussola TV. . Vincenzo De Luca commenta l'incontro avuto ieri con Roberto Fico: "Incontro positivo e corretto, riconosciuto il lavoro di questi dieci anni che andrà completato" Poi arriva la frecciata: "Ringrazio il centrodestra per aver scelto Cirielli..." - facebook.com Vai su Facebook
Cirielli: "Sul lavoro serve modello Meloni, dove sono finiti i fondi Ue?" - Attacco del candidato di centrodestra a De Luca: "Utilizzato solo il 16% dei fondi europei" ... Lo riporta msn.com
Regionali in Campania, Cirielli: «Libertà significa sentirsi al sicuro, orgoglioso del modello Caivano» - È un diritto dei cittadini e un dovere della politica tutelare tutti. Riporta ilmattino.it
Cirielli, parte l’assalto a Palazzo Santa Lucia: «Pronte cinque liste» - La prima uscita ufficiale è quella fissata per oggi alle 11 a palazzo Caracciolo in via Carbonara. Scrive ilmattino.it