Lavori sospesi alla cava | Raccolta firma ed esposto avanti con la nostra battaglia
Legambiente in prima linea per tutelare il paesaggio della località San Pietro di Cagnano, frazione di Acquasanta. Grazie ad una petizione popolare che aveva visto raccolte 400 firme e all’esposto avanzato in procura della nota associazione da sempre impegnata per tutelare l’ambiente, ora si è arrivati alla sospensione dei lavori per la realizzazione della tanto contoversa cava. Inoltre la magistratura avrebbe aperto un fasciolo per indagare sui possibili reati di truffa e falso in atto pubblico. Un sospiro di sollievo per i residenti della zona che da tempo denunciavano la preoccupante situazione alla quale si stava andando incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Contenuti che potrebbero interessarti
I lavori del @crpiemonte sono momentaneamente sospesi #opencrpiemonte - X Vai su X
Seduta turbolenta a Bari: sospesi per alcuni minuti i lavori per una vivace protesta. Poi l’approvazione a maggioranza dei documenti contabili della Regione Puglia - facebook.com Vai su Facebook
Lavori sospesi alla cava: "Raccolta firma ed esposto, avanti con la nostra battaglia" - Esulta Legambiente, in prima linea sul cantiere a San Pietro di Cagnano, frazione di Acquasanta: "Grande risultato per la salute delle persone che ci vivono e per il paesaggio". Riporta ilrestodelcarlino.it
Stoppata la cava a Cagnano di Acquasanta. Sospesi i lavori dal Comune dopo gli esposti - ACQUASANTA La vicenda della cava San Pietro a Cagnano di Acquasanta Terme si arricchisce di nuovi sviluppi. Scrive corriereadriatico.it
Vico Equense, abusi edilizi nel lido dei vip: lavori sospesi a Cava Regia - Presunte irregolarità edilizie al “Cava Regia”, lussuoso complesso balneare costruito e inaugurato l’estate scorsa presso la Marina d’Aequa. Come scrive ilmattino.it