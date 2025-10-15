Lavori sospesi alla cava | Raccolta firma ed esposto avanti con la nostra battaglia

Legambiente in prima linea per tutelare il paesaggio della località San Pietro di Cagnano, frazione di Acquasanta. Grazie ad una petizione popolare che aveva visto raccolte 400 firme e all’esposto avanzato in procura della nota associazione da sempre impegnata per tutelare l’ambiente, ora si è arrivati alla sospensione dei lavori per la realizzazione della tanto contoversa cava. Inoltre la magistratura avrebbe aperto un fasciolo per indagare sui possibili reati di truffa e falso in atto pubblico. Un sospiro di sollievo per i residenti della zona che da tempo denunciavano la preoccupante situazione alla quale si stava andando incontro. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

