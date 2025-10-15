Lavori alla Casa della comunità

Ilrestodelcarlino.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Ausl informa la cittadinanza che nella giornata di oggi verranno eseguiti i lavori di sostituzione della porta Rei che dalla struttura dà accesso alla camera calda di stazionamento delle ambulanze, alla Casa della Comunità di Portomaggiore. L’intervento, necessario per garantire la sicurezza e la conformità degli ambienti, terminerà nel corso della giornata e potrà comportare alcuni disagi in particolare nella fascia oraria compresa tra le 8.30 e le 9.30, periodo in cui saranno in corso anche le attività di prelievo ematico nei locali adiacenti, normalmente frequentati da un centinaio di utenti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

lavori alla casa della comunit224

© Ilrestodelcarlino.it - Lavori alla Casa della comunità

