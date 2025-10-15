L’autunno più autentico di Roma è a Montelanico tra boschi di castagni secolari

Tra le colline dei Monti Lepini, a circa settanta chilometri dalla Capitale, c’è un luogo dove l’autunno conserva ancora il suo volto più vero: Montelanico. Qui, tra boschi di castagni secolari, vicoli in pietra e profumi di legna, il borgo si trasforma ogni ottobre in un piccolo regno di colori e sapori che raccontano la Roma rurale più autentica. Ma cosa nasconde davvero questo tesoro nascosto? Leggi anche: — Castagne nel Lazio, ecco dove è consentito raccoglierle liberamente vicino Roma Montelanico: il borgo tra i Monti Lepini e la Valle del Sacco. Circondato da castagneti e faggete, Montelanico sorge in una posizione incantevole tra i Monti Lepini e la Valle del Sacco. 🔗 Leggi su Funweek.it