L’autunno del Monarca un libro sulla parabola di De Luca | presentazione a Napoli

Tempo di lettura: 3 minuti “Il Monarca” atto secondo: tre anni dopo il fortunato volume sul sistema campano un nuovo libro analizza il tramonto della parabola di Vincenzo De Luca. Venerdì 17 ottobre alle ore 17.00 al Gran Caffè Gambrinus di Napoli, verrà presentato “L’autunno del Monarca De Luca, un declino tra fallimenti e propaganda”, un nuovo libro edito da USB Edizioni con contributi di giuristi, architetti, politologi, sulla parabola discendente di Vincenzo De Luca, dopo la sconfitta sul terzo mandato come presidente della Regione Campania. Promosso dagli stessi che diedero vita nel 2022 a “Il Monarca, De Luca una questione meridionale”, allora con Paper First del Fatto Quotidiano, questa volta l’analisi è sui dieci anni di fallimenti clamorosi della Giunta De Luca, alla faccia dei proclami roboanti, degli straordinari successi vantati, della cosiddetta “sanità svedese” e dei “trasporti svizzeri”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

