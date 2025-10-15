Lautaro Martinez eguaglia Crespo in Nazionale quarto marcatore all time | Mi sento…

Lautaro Martinez. Lautaro Martinez continua a scrivere pagine importanti nella storia della nazionale argentina. Con la doppietta segnata contro Porto Rico, il capitano dell’ Inter ha raggiunto quota 35 reti con l’ Albiceleste, eguagliando Hernán Crespo al quarto posto nella classifica marcatori di tutti i tempi della Selección. Un traguardo prestigioso per il Toro, che a soli 28 anni conferma il suo status di leader e uomo simbolo non solo per l’ Inter, ma anche per l’ Argentina campione del mondo. Intervistato da TyC Sports al termine della gara, Lautaro ha espresso tutta la sua soddisfazione: “ È sempre importante segnare per un attaccante, indossare questa maglia conta sempre. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

