Lautaro Inter maglia da titolare prenotata contro la Roma | Chivu scioglie un dubbio
Inter News 24 Lautaro Inter, le ultime sulle condizioni del capitano nerazzurro in vista delle prossime sfide di Serie A e Champions League. Tutti i dettagli. Dopo una breve pausa dedicata agli impegni delle nazionali, il campionato di Serie A riparte e l’ Inter è pronta a tornare in campo. Sabato sera, infatti, i nerazzurri saranno impegnati allo Stadio Olimpico contro la Roma in un match cruciale per le ambizioni della squadra di Cristian Chivu. Con l’obiettivo di consolidare il proprio posto in testa alla classifica, l’Inter dovrà affrontare una Roma in grande forma, che cercherà di rispondere con il suo solito gioco intenso. 🔗 Leggi su Internews24.com
