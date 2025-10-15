Lautaro Inter il Toro travolgente con l’Argentina a Miami! Doppietta in amichevole nel 6-0 | raggiunto Crespo

Inter News 24 Lautaro Inter, il Toro raggiunge Hernán Crespo nella classifica dei marcatori dell’Albiceleste e guida la squadra al 6-0 finale al Porto Rico. Bastano appena 30 minuti a Lautaro Martínez per lasciare il segno nell’amichevole tra Argentina e Porto Rico, disputata nella notte a Miami. Entrato al minuto 64 al posto di Flaco Lopez, l’attaccante dell’ Inter firma una doppietta che lo porta a quota 35 gol con la maglia albiceleste, raggiungendo così Hernán Crespo al quarto posto nella classifica dei migliori marcatori della storia dell’Argentina. Ora il ‘Toro’ dista solo sette reti da Sergio Agüero, terzo con 42 centri. 🔗 Leggi su Internews24.com

