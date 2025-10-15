Lautaro concentrato | Sempre importante segnare Ecco come mi sento ma non dobbiamo rilassarci

Inter News 24 Lautaro concentrato. L’attaccante dell’Inter festeggia la doppietta che lo ha reso 4° miglior marcatore dell’Argentina. Le sue parole. Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’ Inter, continua a scrivere pagine di storia con la nazionale argentina. Dopo la doppietta segnata contro Porto Rico, l’attaccante ha raggiunto Hernan Crespo a quota 35 reti, diventando il quarto marcatore di sempre della sua nazionale. A fine partita, Lautaro ha rilasciato alcune dichiarazioni a TycSports, commentando la sua prestazione e il momento della squadra. SULLA DOPPIETTA E IL MOMENTO PERSONALE – «È sempre importante segnare per un attaccante, indossare questa maglia conta sempre, e sono contento perché diversi ragazzi hanno potuto esordire oggi. 🔗 Leggi su Internews24.com

