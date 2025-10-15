Lautaro concentrato | Sempre importante segnare Ecco come mi sento ma non dobbiamo rilassarci

Internews24.com | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Inter News 24 Lautaro concentrato. L’attaccante dell’Inter festeggia la doppietta che lo ha reso 4° miglior marcatore dell’Argentina. Le sue parole. Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell’ Inter, continua a scrivere pagine di storia con la nazionale argentina. Dopo la doppietta segnata contro Porto Rico, l’attaccante ha raggiunto Hernan Crespo a quota 35 reti, diventando il quarto marcatore di sempre della sua nazionale. A fine partita, Lautaro ha rilasciato alcune dichiarazioni a TycSports, commentando la sua prestazione e il momento della squadra. SULLA DOPPIETTA E IL MOMENTO PERSONALE – «È sempre importante segnare per un attaccante, indossare questa maglia conta sempre, e sono contento perché diversi ragazzi hanno potuto esordire oggi. 🔗 Leggi su Internews24.com

lautaro concentrato sempre importante segnare ecco come mi sento ma non dobbiamo rilassarci

© Internews24.com - Lautaro concentrato: «Sempre importante segnare. Ecco come mi sento, ma non dobbiamo rilassarci»

Approfondisci con queste news

lautaro concentrato importante segnareLautaro nella storia: è il 4o marcatore all time dell’Argentina! “Sto molto bene e…” - Dopo la doppietta nella notte contro Porto Rico, il capitano dell'Inter ha raggiunto Hernan Crespo a quota 35 reti: le sue parole ... Lo riporta msn.com

Lautaro sempre più nella storia dell'Inter: primo a segnare in sette Champions consecutive - 159 gol segnati con l'Inter, 23 di essi in Champions League, in cui va a segno da sette edizioni consecutive. tuttomercatoweb.com scrive

lautaro concentrato importante segnareLautaro a ITV : "Serviranno voglia e determinazione. Importante avere tante alternative in attacco" - Lautaro Martinez, attaccante e capitano dell'Inter, presenta così ai microfoni di Inter TV la sfida di oggi contro la Cremonese: "Dobbiamo avere la stessa voglia e determinazione ... Si legge su fcinternews.it

Cerca Video su questo argomento: Lautaro Concentrato Importante Segnare