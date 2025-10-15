Lautaro come Crespo nel mirino c' è il Kun | la top 10 dei bomber dell' Argentina

Gazzetta.it | 15 ott 2025

Con la doppietta a Portorico, il Toro è ora il 4° marcatore di tutti i tempi dell'Argentina. E il podio è sempre più vicino.

lautaro come crespo nel mirino c 232 il kun la top 10 dei bomber dell argentina

© Gazzetta.it - Lautaro come Crespo, nel mirino c'è il Kun: la top 10 dei bomber dell'Argentina

