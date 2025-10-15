Laurea con Photoshop per lavorare | moglie ex assessore restituisce 35mila euro e farà volontariato

Carmela Fiorella, 38enne moglie dell’ex assessore regionale Filippo Caracciolo, ha ammesso di aver falsificato la pergamena di laurea per ottenere un incarico da dirigente di Aeroporti di Puglia. Per evitare la condanna, ha scelto di risarcire 35mila euro e chiesto la messa alla prova con lavori socialmente utili alla Caritas di Barletta. 🔗 Leggi su Fanpage.it