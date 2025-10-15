L’aumento degli infortuni pone dubbi sulle nuove tecnologie | prevengono ma non è detto che curano So Foot

Gli infortuni nel calcio sono sempre più frequenti dato il gran numero di partite in ogni stagione, tra club e nazionale. Negli ultimi anni, sono state implementate tecnologie per limitarli e ridurre i tempi di recupero. Ma sono davvero efficaci? Gli infortuni nel calcio e l’implementazione delle nuove tecnologie. So Foot scrive: Tra le stagioni 2020-2021 e 2023-2024, il numero medio di infortuni in Premier League è raddoppiato da 75 a 146 per tutti i club d’élite. La colpa è sempre dei calendari e della creazione di nuove competizioni, che nell’ultimo decennio ha messo in evidenza le ultime tecnologie all’avanguardia per prevenire gli infortuni, o addirittura ridurne la durata di guarigione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

