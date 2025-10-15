L' audizione dell' Italo Belga in commissione Antimafia | Nessuna ingerenza nella gestione della spiaggia di Mondello

Oggi l'amministratore delegato della Mondello Immobiliare Italo Belga, Antonio Gristina, è stato ascoltato dalla commissione regionale Antimafia, nell’ambito della seduta dedicata al rischio di infiltrazioni mafiose nella gestione di beni demaniali. La società è finita recentemente al centro. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

