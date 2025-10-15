L’attesa di un corpo rapito L’ottimismo che resta per la famiglia di un ostaggio ucciso
Tel Aviv, dalla nostra inviata. Essere ottimista per la famiglia di un ostaggio morto che è ancora prigioniero di Hamas vuol dire aspettare il ritorno di un corpo a cui dare sepoltura. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
