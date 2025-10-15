L’attacco simulato russo all’Europa | 7 minuti per colpire Roma 5 per Berlino I tre scenari in caso di incidente nucleare

Roma, 15 ottobre 2025 – L’Europa è esposta nella sua interezza a un eventuale attacco russo: l’allarme è arrivato pochi giorni fa dal segretario generale della Nato, Mark Rutte, intervenuto all’assemblea parlamentare dell’Alleanza Atlantica in corso a Lubiana. “I nuovi missili russi sono in grado di colpire le città europee nel giro di qualche minuto ”, ha dichiarato, illustrando le nuove capacità offensive di Mosca. “Parliamo di una tecnologia che può raggiungere Roma, Madrid o qualsiasi altra capitale della Nato a una velocità cinque volte superiore a quella del suono”. Le parole di Rutte scuotono le delegazioni parlamentari riunite in Slovenia, mentre la guerra in Ucraina mostra segni di ulteriore escalation. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

