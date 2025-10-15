L' attacco dei giganti il creatore rivela un lieto fine per i suoi personaggi grazie a un vino alle prugne
Il creatore di L'attacco dei giganti, Hajime Isayama, è tornato a sorprendere i fan con una nuova illustrazione che mostra Eren Jaeger e i sopravvissuti insieme, sereni, accanto all'albero simbolico della serie. Quando pensavamo che la storia di L'attacco dei giganti si fosse chiusa per sempre, Hajime Isayama è tornato a riscrivere le emozioni dei fan. Con un'opera inedita e simbolica, l'autore ha immaginato una pace impossibile: un mondo in cui Eren e i suoi compagni vivono finalmente liberi dal peso della guerra. Hajime Isayama riscrive il destino di L'attacco dei giganti A distanza di due anni dalla conclusione dell'anime, L'attacco dei giganti continua a vivere, non solo nella memoria dei fan ma anche attraverso le mani del suo creatore. 🔗 Leggi su Movieplayer.it
