Latina in lutto per la morte di Aldo Berardi

Latinatoday.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

All'ospedale Goretti di Latina, si è spento Aldo Berardi, noto imprenditore di Latina, aveva 84 anni. Bernardi amava molto la sua città, per la quale si è speso in più occasioni, anche con generose donazioni che sono ormai parte integrante del paesaggio urbano. Aveva infatti sostenuto la. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Immagine generica

News recenti che potrebbero piacerti

Latina è in lutto per la morte del dottor Giuseppe Campagna - Il cordoglio dell’amministrazione comunale e il ricordo del segretario provinciale del Pd, Omar Sarubbo ... Segnala latinatoday.it

Aereo precipitato, lutto cittadino a Latina per il colonnello Mettini e l’allievo pilota Nucheli - “Vicinanza e partecipazione dell’intera città al dolore delle famiglie delle vittime e di tutta l’Aeronautica ... Da latinatoday.it

Cerca Video su questo argomento: Latina Lutto Morte Aldo