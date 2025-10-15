Latina blitz della Polizia | armi e cocaina legate a un ex impiegato comunale che rilasciava carte d’identità

Arrestato a Latina un pregiudicato di 36 anni per spaccio, armi e corruzione in ufficio comunale. Coinvolti anche altri indagati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

