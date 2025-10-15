Latina blitz della Polizia | armi e cocaina legate a un ex impiegato comunale che rilasciava carte d’identità

Arrestato a Latina un pregiudicato di 36 anni per spaccio, armi e corruzione in ufficio comunale. Coinvolti anche altri indagati. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Latina, blitz della Polizia: armi e cocaina legate a un ex impiegato comunale che rilasciava carte d’identità

Altri contenuti sullo stesso argomento

LATINA - Tiero, il tentato blitz in Regione sui rifiuti sventato dalla riapertura di Rida. Nelle carte dell’inchiesta che coinvolge il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Enrico Tiero, emergerebbe anche il tentativo di favorire presso la regione Lazio un'azienda de - facebook.com Vai su Facebook

Blitz per Dolomiti Bellunesi e Cosenza. Pari senza reti a Cerignola e Latina - X Vai su X

Latina, blitz della Polizia: armi e cocaina legate a un ex impiegato comunale che rilasciava carte d’identità - Arrestato a Latina un pregiudicato di 36 anni per spaccio, armi e corruzione in ufficio comunale. Segnala virgilio.it

Operazione della Polizia a Latina: manette e perquisizioni per spaccio e armi in zona pub - "La Polizia di Stato, a conclusione di una laboriosa ed articolata attività investigativa condotta dalla Squadra Mobile di Latina, avviata ... Segnala latinapress.it

Armi e droga: arrestato 36enne: gestiva lo spaccio nella “via dei pub” a Latina - La polizia ha arrestato un pregiudicato di 36 anni di Latina, accusato di ricettazione e detenzione illegale di armi e munizioni tra cui due pistole e un fucile risultati provento di furto, ... Come scrive msn.com