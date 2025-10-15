L’assurda bravata a Sammezzano Entrano nel castello si filmano | il video pubblicato sui social

Reggello (Firenze), 15 ottobre 2025 - Irruzione abusiva a Sammezzano. Mentre la nuova proprietà, la SMZ srl della famiglia Moretti, sta pensando alla messa in sicurezza di castello e parco, due giovani hanno fatto un’irruzione abusiva nell'area. Hanno filmato la loro prodezza da reato penale e l’hanno postata sui social. Lo denuncia il gruppo di volontariato Save Sammezzano. I due (o forse di più) hanno scavalcato le recinzioni, si sono arrampicati sulla facciata e anche sul tetto del castello, sono entrati nelle sale abbandonate da tanti anni. Si sono messi a rischio proprio perché lo stato di abbandono e la non manutenzione, mettono il bene a rischio di crolli. 🔗 Leggi su Lanazione.it

