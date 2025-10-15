L' associazione di Montesilvano Salviamo l' orso finalista nella Defender Awards 2025

Ilpescara.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Importante riconoscimento per l'associazione di MontesilvanoSalviamo l'orso” entrata fra gli otto finalisti italiani dei Defender Awards 2025, il riconoscimento promosso dal brand britannico per sostenere le migliori iniziative di tutela ambientale e sociale nei sette Paesi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Immagine generica

Argomenti simili trattati di recente

Cerca Video su questo argomento: Associazione Montesilvano Salviamo Orso