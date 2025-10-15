L' associazione di Montesilvano Salviamo l' orso finalista nella Defender Awards 2025
Importante riconoscimento per l'associazione di Montesilvano “Salviamo l'orso” entrata fra gli otto finalisti italiani dei Defender Awards 2025, il riconoscimento promosso dal brand britannico per sostenere le migliori iniziative di tutela ambientale e sociale nei sette Paesi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
