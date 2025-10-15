L' associazione che si prende cura dei preziosi manoscritti della Malatestiana | Chi toccava i codici veniva scomunicato
Sono stati presentati in mattinata i codici restaurati ma anche quelli adottati per la prossima stagione dall'associazione Amici della Biblioteca Malatestiana. Dal 2014 al 2023 l’associazione ha contribuito al restauro di dodici codici.Leggi la notizia completa. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it
