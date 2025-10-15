La Sala Santelli di Codogno, lunedì sera, ha ospitato l’incontro promosso da Fratelli d’Italia intitolato “Mobilità e infrastrutture. Il nostro impegno per il territorio” sui disservizi lamentati dai cittadini. Presenti Fabio Raimondo, capogruppo FdI della Commissione Trasporti alla Camera dei Deputati, Marco Osnato, presidente della Commissione Finanze, l’assessore regionale ai Trasporti Franco Lucente, Fabio Bozzi, capogruppo Fdi in Consiglio comunale a Codogno, promotore dell’iniziativa (ancora ieri il regionale Bozzolo-Milano delle 9.53 da Codogno ha viaggiato con 40 minuti di riatardo, ndr). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’assessore regionale in città: "Migliorata la puntualità dei treni"