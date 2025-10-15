MILANO – Un sistema collaudato, con ruoli ben definiti e mansioni da assolvere. Ognuno con la sua parte in commedia. Anelli di una catena da stringere senza pietà al collo della vittima designata, per raggirarla con la tecnica arcinota del finto incidente stradale (o quella meno inflazionata del pacco da ritirare) e spillarle soldi e oggetti di valore. Di solito, le indagini sui truffatori di anziani, o molto più di rado gli arresti in flagranza, si fermano al primo livello: quello degli operativi inviati sotto casa (o in casa) del pensionato di turno per prelevare brevi manu contanti e monili d’oro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - L’asse Rozzano-Napoli per truffare gli anziani: i telefonisti a Forcella (o al mare) e le vittime in tutta Italia