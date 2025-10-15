L asse Melania-Putin e il trionfo mediatico di Trump a Gerusalemme e a Sharm | quando il Potere agisce con le immagini

Ormai le tecniche di confezione iconica della propaganda di potere sono raffinate ed efficaci operazioni di magia collettiva Un film intelligente degli anni sessanta viene rifatto e attualizzato nel 2004: "The Manciurian Candidate", con un cast stellare. Un film che ci mostra come sia possibi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - L"asse "Melania-Putin" e il trionfo mediatico di Trump a Gerusalemme e a Sharm: quando il Potere agisce con le immagini

News recenti che potrebbero piacerti

? Cade oggi, 22 settembre, l'equinozio d'autunno, che segna la fine dell'estate nell’emisfero boreale. L'equinozio è un momento particolare nel quale i raggi solari cadono perpendicolarmente all'asse di rotazione della Terra. Oggi la durata del giorno e d - facebook.com Vai su Facebook

Melania a Putin, 'è tempo di proteggere le generazioni future' - E' tempo di proteggere i bambini e le generazioni future in tutto il mondo: è questo, in sintesi, il contenuto della lettera indirizzata a Vladimir Putin da Melania Trump. ansa.it scrive

E Melania scrive a Putin: "Il dramma dei bambini ucraini rapiti" - Melania Trump non era presente ad Anchorage al vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, ma per la seconda volta dal ritorno del marito alla Casa Bianca ha fatto un'incursione in politica estera (che ... Scrive ilgiornale.it

Melania Trump, la lettera a Putin sui bambini rapiti in Ucraina: Donald consegna la missiva allo zar durante il vertice in Alaska - Donald Trump ha consegnato a Vladimir Putin una lettera della moglie Melania sulla «piaga dei bambini in Ucraina e Russia». Segnala ilmessaggero.it