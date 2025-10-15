L asse Melania-Putin e il trionfo mediatico di Trump a Gerusalemme e a Sharm | quando il Potere agisce con le immagini

Ilgiornaleditalia.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Ormai le tecniche di confezione iconica della propaganda di potere sono raffinate ed efficaci operazioni di magia collettiva Un film intelligente degli anni sessanta viene rifatto e attualizzato nel 2004: "The Manciurian Candidate", con un cast stellare. Un film che ci mostra come sia possibi. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

l asse melania putin e il trionfo mediatico di trump a gerusalemme e a sharm quando il potere agisce con le immagini

© Ilgiornaleditalia.it - L"asse "Melania-Putin" e il trionfo mediatico di Trump a Gerusalemme e a Sharm: quando il Potere agisce con le immagini

News recenti che potrebbero piacerti

Melania a Putin, 'è tempo di proteggere le generazioni future' - E' tempo di proteggere i bambini e le generazioni future in tutto il mondo: è questo, in sintesi, il contenuto della lettera indirizzata a Vladimir Putin da Melania Trump. ansa.it scrive

E Melania scrive a Putin: "Il dramma dei bambini ucraini rapiti" - Melania Trump non era presente ad Anchorage al vertice tra Donald Trump e Vladimir Putin, ma per la seconda volta dal ritorno del marito alla Casa Bianca ha fatto un'incursione in politica estera (che ... Scrive ilgiornale.it

Melania Trump, la lettera a Putin sui bambini rapiti in Ucraina: Donald consegna la missiva allo zar durante il vertice in Alaska - Donald Trump ha consegnato a Vladimir Putin una lettera della moglie Melania sulla «piaga dei bambini in Ucraina e Russia». Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Asse Melania Putin Trionfo