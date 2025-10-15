L’assassino di Giulia Turetta | sono pentito | Accetto l’ergastolo
"Voglio pagare interamente per la morte di Giulia. Sono sinceramente pentito". Dal carcere di Montorio, dove ad agosto è stato preso a botte da un altro detenuto, Filippo Turetta accetta l’ergastolo, rinuncia all’appello, alza bandiera bianca. L’assassino reo confesso di Giulia Cecchettin scrive a mano la sua volontà di scendere dalla giostra per fermarsi lì dove è stato messo. Fa un passo indietro, si arrende, spedisce la sua lettera alla Corte d’Assise che il 3 dicembre 2024 ha emesso la sentenza di primo grado, alla Procura generale e alla Corte d’Appello di Venezia. Per il clima che si è creato intorno a lui, le minacce e la pressione mediatica che soffocano i suoi quasi 24 anni. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
