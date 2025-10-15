L' ascolto ad Alice nella Città | presentato il cortometraggio di Giorgio Diritti

Comingsoon.it | 15 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’ascolto è il terzo capitolo realizzato da Giorgio Diritti nato dall’osservazione delle giovani generazioni, la loro solitudine e le difficoltà di crescere nella società odierna. Disponibile a partire da oggi, mercoledì 15 ottobre, in esclusiva su RaiPlay. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

l ascolto ad alice nella citt224 presentato il cortometraggio di giorgio diritti

© Comingsoon.it - L'ascolto ad Alice nella Città: presentato il cortometraggio di Giorgio Diritti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Cerca Video su questo argomento: Ascolto Alice Citt224 Presentato