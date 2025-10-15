L' ascolto ad Alice nella Città | presentato il cortometraggio di Giorgio Diritti
L’ascolto è il terzo capitolo realizzato da Giorgio Diritti nato dall’osservazione delle giovani generazioni, la loro solitudine e le difficoltà di crescere nella società odierna. Disponibile a partire da oggi, mercoledì 15 ottobre, in esclusiva su RaiPlay. 🔗 Leggi su Comingsoon.it
Il secondo incontro di FUTURISMO POETICO è stato un viaggio tra parole, ascolto e silenzi che parlano. Ringraziamo Alice, una delle fondatrici del collettivo di poesia, per aver condiviso la sua visione e il significato di questo progetto. Vi invitiamo a parte - facebook.com Vai su Facebook