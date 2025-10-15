L' arte che connette | Paratissima 2025 sbarca a Moncalieri con l’edizione Kosmos e 450 artisti
Paratissima, l'appuntamento di riferimento per l'arte emergente in Italia, torna per la sua XXI edizione con una novità storica: la manifestazione si sposta per la prima volta al Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri. Dal 29 ottobre al 2 novembre 2025, lo storico complesso monumentale sarà. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
C'è un filo invisibile che connette queste opere, una lingua che si parla in in tutto il mondo e che risuona tra queste mura. L'arte è dialogo, è rottura, è un ponte oltre i confini.
