L’arresto per truffa le liti e le minacce | chi è Gianluca Soncin il 52enne che ha ucciso Pamela Genini
Gianluca Soncin, il 52enne che ha ucciso con 24 coltellate la compagna Pamela Genini, aveva già mostrato atteggiamenti violenti in passato. L’uomo, che dopo il femminicidio ha provato a suicidarsi, è stato interrogato in ospedale dove, secondo quanto rivela Il Corriere della Sera, è apparso “freddo e distaccato”. Non era la prima volta che scoppiava una lite tra i due, secondo quanto riferiscono i vicini della coppia: “C’erano già stati degli episodi, la polizia era intervenuta mesi fa sempre per violenza. Ultimamente non li sentivo più litigare”. Gianluca Soncin e Pamela Genini erano fidanzati da circa un anno e lui si sarebbe dimostrato sin da subito violento, anche se non risultano denunce. 🔗 Leggi su Tpi.it
