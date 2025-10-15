Firenze, 15 ottobre 2025 – Le elezioni regionali le ha vinte Eugenio Giani, che è stato testardamente unitario verso sé stesso. Il giorno dopo, infatti, tutti fischiettano, soprattutto nel Pd a Roma, e dicono “meno male che Eugenio c’è”, ma fino ad agosto c’era la gara per sostituirlo. Il neo vecchio presidente della Regione ha dimostrato che cosa significhi esercizio della leadership. Hai voglia a dire rottamiamo qui, rottamiamo là, hai voglia a prenderlo in giro per l’abilità di essere ovunque; a inaugurare, a presenziare, a parlare, a stringere mani. Nell’epoca dell’online come surrogato dell’intelligenza naturale, Giani rappresenta la vecchia politica che sta sul territorio, l’esserci come alternativa alla crisi dei partiti. 🔗 Leggi su Lanazione.it

L'arma vincente è stata il contatto con il territorio